Vauro e Matteo Salvini, rissa in tv: "Un orchetto che rutta", "Mi fai pena"

14 dicembre 2020 a

a

a

Matteo Salvini e Vauro Senesi se ne dicono di ogni. Teatro dello scontro L'Aria di domenica, il programma di Myrta Merlino su La7. Qui il leader della Lega è stato intervistato in merito al caso Gregoretti e al Recovery Fund. Tutto è filato liscio fino a quando la conduttrice non ha dato la parola al vignettista, ospite fisso del programma. "Da me vi aspettate chissà cosa, io sono un buonista e mi sono ricreduto. Voglio andare incontro a Salvini", ha messo le mani avanti Vauro prima di mostrare il suo disegno alla conduttrice e all'ex ministro. Immediato l'affondo: "Perché prendersela con lui? Sapete cosa è? In fondo è solo un orchetto di peluche".

“Ha le fissazioni”. Merlino inorridita da Vauro: Meloni? “Befana fascista”, la vignetta oltraggiosa | Guarda

Nel disegno del vignettista il leader della Lega è rappresentato come un pupazzo. "Se lo giri fa anche il ruttino", ha punzecchiato Vauro per poi lasciare la parola a Salvini. "Non mi fa ridere - ha tuonato il numero uno del Carroccio - sarà che sono limitato... Il signore che avete in studio non fa ridere, mi fa pena, mi mette un'enorme tristezza. Le mando un abbraccio", ha concluso l'intervista senza cadere nella provocazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.