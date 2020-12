Maria Elena Boschi, Dagospia: "Basta appaiare le immagini". Prima e dopo, notate nulla?

14 dicembre 2020 a

a

a

Maria Elena Boschi, recentemente, è stata ospite in tv ed è tornata nei salotti televisivi del talk politici. Prima, la settimana scorsa, ad Otto e Mezzo con Lilli Gruber e domenica a Mezz'ora in più condotto da Lucia Annunziata. Apparizioni che hanno fatto discutere. Su La7 è andato in onda un botta e risposta tra la conduttrice e l'ex ministro sul fatto che paparazzata da un settimanale assieme al suo fidanzato, la Boschi non indossasse la mascherina. Dimenticanza che è stata fatta notare insistentemente dalla Gruber. Atteggiamento che ha infastidito la Boschi. Dalla Annunziata, invece, la polemica è rimasta su temi politici: la Boschi ha evidenziato come non soltanto i renziani non sono soddisfatti del premier Conte, ma anche molta parte del Pd è sulla stessa lunghezza d'onda di Italia viva anche se non lo fa sapere apertamente.

"Soprattutto se in studio c'è la mia convivente, Maria Elena Boschi". Impensabile: Giulio Berruti demolisce Lilli Gruber

Ma qualcosa altro si è notato guardando la Boschi discutere in tv. E la foto che pubblichiamo di Dagospia ne è un esempio lampante. Il cambio look di Meb ha fatto discutere soprattutto i social ed è stato molto evidente. A parte la frangetta sbarazzina c'è chi ha insinuato che la renziana doc si sia sottoposto a qualche aggiustamento estetico. Sotto la lente di osservazione, naso e labbra. E a ben guardare la foto - scrive Dago - il ritocco sembra molto evidente.

