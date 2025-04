Lo stato delle cose, Delmastro stronca Boschi: "Quanto costa 1 kg di pane?"

Volano stracci a Lo Stato delle Cose. Protagonisti dell'acceso botta e risposta Maria Elena Boschi e Andrea Delmastro. Il sottosegretario alla Giustizia ricorda, nel salotto di Massimo Giletti su Rai 2, quanto fatto dal governo ma l'esponente di Italia Viva ribatte: "Ma lei da quanto tempo non parla con una persona in strada?". E ancora: "Con l'inflazione il potere d'acquisto dei cittadini è calato".

Immediata la reazione del deputato di Fratelli d'Italia: "Quanto costa un chilo di pane? Lo sa? Io lo so dato che ci vado". "Anche io", tenta di giustificarsi Boschi senza però rispondere. A quel punto Delmastro la incalza:" Eh, glielo sto chiedendo. Quanto costa?". Inutili i tentativi: "2 euro e mezzo", risponde l'ex ministra mentre Delmastro la corregge: "No, non costa 2 euro e mezzo. Fra i tre e i quattro euro, lei ne conosce pochi di mercati rionali. Li conosce la destra, non lei. Un chilo di pasta invece?". Ma la domanda non fa che gettare benzina sul fuoco.