Teresa Bellanova replica a Marco Travaglio: "Dovrebbe capire che tutti i lavoratori hanno una dignità"

"Braccia rubate all'agricoltura". Così Marco Travaglio ha definito Teresa Bellanova in un editoriale del suo Fatto Quotidiano. Un attacco, riferito al passato del ministro delle Politiche agricole, che non è piaciuto a Italia Viva. In particolare è stata Maria Elena Boschi a inveire contro il direttore del Fatto. Diverso invece l'atteggiamento della diretta interessata. Ospite a Tagadà su La7 la Bellanova ha liquidato la questione: "Travaglio dovrebbe capire che ogni lavoratore, compresi quelli agricoli, hanno una dignità. Io non mi offendo. Dico solo che mi colpisce l'imbarbarimento del livello del confronto".

E ancora in collegamento con Tiziana Panella: "Io mi sarei aspettata non solidarietà a me, ma che non si ritenesse normale insultare una persona perché sta facendo il suo dovere istituzionale. Io lo avevo detto al presidente Conte da domenica che martedì e mercoledì sarei stata impegnata a Bruxelles e sarei stata impossibilitata a partecipare alle riunioni".

