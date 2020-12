Matilda De Angelis, l'attrice italiana alla conquista di Hollywood (e che ha fatto impazzire anche Hugh Grant)

Alessandra Menzani 25 dicembre 2020 a

Se passi con scioltezza dal ruolo brillante con un perfetto accento bolognese a una parte altamente scabrosa per la tv americana sfoggiando un inglese perfetto, significa che la versatilità c'è, e pure il talento. Matilda De Angelis ne ha tanto, considerando che ha solo 25 anni e che non ha mai studiato recitazione. Prima del suo provino più importante, quello per un film con Stefano Accorsi, Veloce come il vento, era musicista e lo è ancora. L'abbiamo appena vista nel delizioso ruolo per Amazon dell'avvocatessa Gabriella, fidanzata dell'ingegner Giorgio Rosa (Elio Germano) nel film L'incredibile storia dell'Isola delle rose, la vicenda dell'uomo che costrui una piattaforma che divenne stato indipendente, almeno fino al suo abbattimento.

Il nudo integrale

La ammireremo in The Undoing, serie thriller che approderà su Sky a gennaio, nella parte dell'amante di Hugh Grant: è talmente sensuale, Matilda, che pure la moglie di Grant, interpretata da Nicole Kidman, ne è turbata, quando la incontra in palestra e si piazza totalmente nuda in piedi davanti a lei, a parlare a due centimetri. Ha fatto il provino per la parte senza sperare più di tanto di essere presa. È successo, ha festeggiato ubriacandosi con gli amici, ha repentinamente annullato l'impegno in Pinocchio di Matteo Garrone e in poche settimane ha imparato l'inglese. «Baciare Nicole è stata l'ultima delle cose da cui sono stata intimidita. So di essere una brava baciatrice, quindi ero tranquilla. L'idea di recitare nuda l'ho trovata liberatoria», ha detto in una intervista, «che si tratti dei miei occhi, o della mia bocca, delle mie tette o della mia vagina, il mio corpo è solo un altro strumento per esprimermi. Sono ancora io. Finché l'obiettivo è comunicare qualcosa di complesso, la nudità può solo essere un potente mezzo per esprimersi». The Undoing per ora è stata trasmessa solo in Gran Bretagna e Usa, dove lì ha fatto più ascolti dell'esordio del Trono di Spade. Non sono tante le italiane che approdano a Hollywood e lei all'attivo ha davvero pochi lavori. Prima del 2015, di fatto, non esisteva. Per il ruolo di Giulia De Martino di Veloce come il vento, vince il premio per la Migliore Rivelazione al Taormina Film Fest e il Nastro d'Argento e riceve la nomination ai David di Donatello come migliore attrice protagonista. Si fa conoscere meglio grazie alla televisione. Tra i vari passaggi, il ruolo della figlia di Maya Sansa nella fiction Rai Tutto può succedere, tre stagioni. Nella serie c'era anche suo fratello Tobia De Angelis che interpretava il fratello.

Fiction tv

È stata anche la fondatrice del Coro dell'Antoniano Mariele Ventre nel film tv I ragazzi dello Zecchino d'Oro. Un'altra parte internazionale sarà quella nel kolossal co-prodotto da Rai Fiction Leonardo, in cui lei sarà Caterina Da Cremona. Tutti questi impegni l'hanno stressata? Forse. Matilda pochi giorni fa ha mostrato una foto su Instagram con il viso ricoperto di brufoli. «Accadono cose paradossali nella vita no?», scrive, «bene, per me essere un'attrice e lavorare con il volto mangiato dall'acne è una di queste. Ogni giorno devo svegliarmi e presentarmi prima davanti allo specchio e poi davanti alla macchina da presa con tutto il carico emotivo che già comporta ed essere "splendida", in parte e concentrata insieme a tutte le mie paure e insicurezze letteralmente a fior di pelle». Il talento e il magnetismo coprono bene quel difetto estetico meglio di qualsiasi fondotinta o correttore. E, comunque, nessuno è perfetto.

