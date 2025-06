De Angelis-Elodie, rosicata generale per un premio diviso a metà

Questa rissa non è andata in onda in tv ma presto potrebbe diventare un ottimo soggetto per una fiction, tutta al femminile e molto, molto velenosa. Interprete principale: Matilda De Angelis. Ed è una mezza beffa perché è stata appena premiata con il Nastro d’Argento come migliore attrice non protagonista insieme a Elodie, entrambe per Fuori di Mario Martone. Un riconoscimento che non è andato giù alla De Angelis, che sul Fatto si sfoga: «È molto strano vincere un premio insieme ad un’altra persona. Lo trovo molto irrispettoso, nel senso che ognuno di noi è un individuo singolo».

«Quando togli la singolarità, togli la personalità, l’impegno, l’unicità, la particolarità. Per me è insensato dare un premio condiviso con un’altra persona», protesta Matilda tenendo comunque a precisare che per lei «i premi non valgono nulla, non sono il motivo per cui faccio il mio lavoro. Faccio questo mestiere perché mi diverto, altrimenti sarebbe tra i più brutti del mondo». Chissà se si sarà divertita anche Elodie. Alla De Angelis ha risposto però Laura Delli Colli, presidente dei Nastri D’Argento: «Siamo rimasti sorpresi perché ieri (lunedì,ndr) non sembrava ci fosse un clima competitivo o teso. Se Matilda voleva contestare il premio, visto che la candidatura era già condivisa, poteva non ritirarlo», le sue parole a Fanpage.it.