Alberto Zangrillo, Selvaggia Lucarelli: "Salva vite umane mentre gli altri sparano caz***? Lui più di tutti"

21 dicembre 2020 a

a

a

“Che figata salvare vite umane mentre gli sciacalli che non hanno mai tenuto la mano a un malato sparano caz*** in televisione”. È bastato un tweet un po’ polemico di Alberto Zangrillo per riaccendere la cosiddetta “guerra tra esperti”, con la partecipazione straordinaria di personaggi che con gli ospedali non c’entrano nulla, come Selvaggia Lucarelli. “Disse colui che ne ha sparate più di tutti”, ha commentato la giornalista di Tpi e Fatto Quotidiano, alimentando ulteriormente lo scontro. Poi è arrivata anche la risposta di Massimo Galli, che sull’argomento è stato interpellato dall’Adnkronos, secondo cui il messaggio di Zangrillo si riferiva proprio al responsabile di malattie infettive del Sacco di Milano, sempre molto gettonato dei salotti televisivi: “Di malati ne vedo da 44 anni, sono un medico di ospedale e vedo pazienti con patologie più affini a quelle che vede Zangrillo. Non mi sento toccato da queste affermazioni, sono stanco di alimentare contrapposizioni che sono diventate oggetto di satire tra me e Zangrillo, mi sembra fuori luogo”.

“Sparo caz*** in tv? Da quanti anni vedo i malati”. Galli-Zangrillo, è polemica anche a telecamere spente

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.