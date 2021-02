Ida Carmina, la sindaca M5s e professoressa che si fa piastrare i capelli dall'alunna: la foto e le polemiche

15 febbraio 2021 a

Altri guai per il Movimento 5 Stelle. I grillini, oltre alla scissione interna, devono fare i conti con la condotta dei propri eletti. A scatenare la polemica è Ida Carmina. La donna, professoressa di diritto in un istituto professionale nonché sindaco grillino di Porto Empedocle (Agrigento), è stata immortalata mentre si fa "piastrare" i capelli da un'alunna. Non è tutto perché nel filmato diffuso da La Sicilia non è passata inosservata la mascherina abbassata e la vicinanza con la studentessa in piena pandemia da coronavirus.

Nonostante le immagini lascino ben poco all'immaginazione, c'è chi a Porto Empedocle osa anche difenderla. "Lei è così. la vedi sempre in paese a parlare con le persone, anche con i suoi studenti che incontra in strada. La trovi seduta sulla panchina tra gli altri cittadini a parlare di tutto. Lo ha fatto senza alcuna malizia". E ancora, chi prende le sue difese addirittura puntando il dito sugli autori del filmato: "Non mi scandalizzo per il momento che Ida Carmina ha avuto con i suoi alunni – scrive su Facebook un utente – mi scandalizza invece la malizia di coloro che hanno usato quel video per deridere e screditare il sindaco". Qualcun altro scrive: "Lei è così. la vedi sempre in paese a parlare con le persone, anche con i suoi studenti che incontra in strada. La trovi seduta sulla panchina tra gli altri cittadini a parlare di tutto. Lo ha fatto senza alcuna malizia". Carmina non ha voluto commentare la vicenda, ma si è detta "amareggiata per quanto successo".

La prima cittadina era finita al centro delle cronaca anche per le sue posizioni. "Porto Empedocle è stremata - aveva detto in riferimento all'arrivo della Moby Zazà con a bordo 169 migranti -. Gli sbarchi andrebbero programmati soprattutto in un periodo di emergenza sanitaria. Siamo stanchi".

