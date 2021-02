Gerard Depardieu a letto con la 22enne, il video che lo inchioda? Proprio mentre... immagini sconvolgenti

25 febbraio 2021 a

Gérard Depardieu è stato filmato mentre era impegnato a fare sesso con una giovane attrice 22enne. Ma quest'ultima lo accusa di averla violentata. Il fatto sarebbe successo nella casa (valore da 50 milioni di dollari) parigina dell'attore. Questa l'ultima novità lanciata da Dagopsia sul caso che vede coinvolto l'attore francese. Secondo la polizia francese la vittima ha raccontato che era in uno stato di "diniego" quando è tornata a casa sua dopo la presunta aggressione e che è stata poi aggredita una seconda volta.

"Il filmato è stato recuperato da agenti di polizia giudiziaria che indagavano su una serie di presunti stupri compiuti dall'attore 72enne nell'agosto 2018. Lui ha ammesso di aver avuto una relazione consensuale con la giovane, che non può essere nominata per motivi legali, ma nega con veemenza qualsiasi stupro", scrive Dagospia. La conferma delle accuse (stupro e abuso sessuale) arriva dai pubblici ministeri di Parigi. "Nell'agosto 2018 Depardieu stava dando consigli alla ragazza proprio nella sua abitazione. Sono molti i messaggi tra i due. Il 7 agosto la ragazza svela di essere stata stuprata una prima volta. E di questa situazione ci sono, appunto, delle riprese video. I due sono seduti a parlare poi entrambi vanno al piano di sopra in camera da letto, uno dopo l'altro, ma il video si ferma qui: non c'erano telecamere nella stanza da letto", scrivono così i pm.

L'indagine originale è stata archiviata per mancanza di prove dai pubblici ministeri di Parigi il 4 giugno 2019. Ma la ragazza ha presentato una seconda denuncia nell'agosto 2020, che ha portato all'incriminazione di Dépardieu lo scorso dicembre.

