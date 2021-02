Gerard Depardieu indagato per stupro: lo accusa un'attrice ventenne

23 febbraio 2021 a

Gerard Depardieu è indagato per violenza sessuale e stupro, reati che avrebbe commesso nell’estate del 2018 ai danni di una giovane attrice di 20 anni. Lo si apprende da fonti giudiziarie. Stando all’accusa, i fatti risalirebbero a quasi tre anni fa, il 7 e il 13 agosto 2018, e sarebbero avvenuti nella casa parigina del popolare attore francese, una villa privata nel 6° arrondissement.

La denuncia era arrivata subito, nell’agosto del 2018: la donna aveva spiegato alla gendarmeria di essere stata stuprata due volte nell’abitazione di Depardieu. In un primo tempo, però, l’indagine era stata archiviata: dopo un'istruttoria di nove mesi, la Procura della Repubblica di Parigi aveva fatto sapere che "le numerose indagini svolte" non avevano fatto emergere indizi sufficienti. La giovane è riuscita comunque a far riaprire l’inchiesta lo scorso agosto costituendosi parte civile, il che ha consentito la nomina praticamente automatica di un magistrato che riavviasse le indagini.

L’avvocato dell’attore, Herve’ Temime, contattato da France Presse ha “deplorato” la fuga di notizie e ha affermato che il suo assistito “contesta totalmente i fatti di cui è accusato”. Stando a una fonte ben informata, inoltre, Depardieu è un amico della famiglia della donna, con la quale lui non avrebbe avuto nessuna relazione professionale.

