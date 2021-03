Sanremo 2021, Maurizio Gasparri contro Achille Lauro: "Mi ha insultato, ci vediamo in sede penale"

08 marzo 2021 a

Maurizio Gasparri protagonista senza volerlo di Sanremo. Il senatore di Forza Italia è stato tirato in ballo per la finalissima da Achille Lauro. "Stavo guardando il Festival in maniera distratta. Poi mi sono iniziati ad arrivare una serie di whatsapp di alcuni amici che mi segnalavano la performance di Achille Lauro dove c'era una mia frase. Per fortuna ho un televisore moderno, sono tornato indietro e ho avuto modo di riconoscere la mia voce e quella di altri, come Salvini". Risultato? Il cantante dal palco dell'Ariston ha citato una frase pronunciata dallo stesso Gasparri, ma a suo dire decontestualizzata: "È come se lei facesse vedere un video in cui le do uno schiaffo senza far vedere che lei prima mi ha dato un pugno. La frase è fuori contesto Io ho detto quelle cose perché lui insultava in un video i Carabinieri".

Lauro, nella serata del 6 marzo, ha citato il senatore ricordando il suo "Achille Lauro Fai schifo, puoi piacere solo ai deficienti". Dichiarazione pronunciata dopo che il cantante aveva etichettato i carabinieri come "frustrati e falliti". Il filmato mostrava delle forze dell'ordine intente a perquisire dei ragazzi addosso ai quali sono state trovate delle cartine e della marijuana. "Hanno fatto benissimo - commenta Gasparri a Leggo -. Grandissimi i carabinieri, vorrei andarli a conoscere e congratularmi con loro, li vorrei abbracciare. Io contesto la decontestualizzazione, poi porterò in sede penale gli insulti ricevuti, e poi mi chiedo chi controlla quello che va in onda in Rai. Se domani va in onda uno che dice che Marco Esposito è un cretino lei che fa?".

Proprio così perché l'accusa del parlamentare ha ad oggetto anche Viale Mazzini. "Appreso quanto accaduto, ho scritto un messaggio al direttore di Rai Uno Stefano Coletta, persona che conosco e che stimo. Coletta mi dice, anzi mi scrive 'io mica sapevo cosa andava in onda'". Una giustificazione che per Gasparri non sta né in cielo né in terra.

