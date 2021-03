Alberto Asor Rosa, sfregio a Nicola Zingaretti: "Dalla D'Urso non ci sarei mai andato", che roba è la sinistra

09 marzo 2021 a

“Nicola Zingaretti da Barbara D’Urso? Mi ha deluso parecchio”: lo scrittore Alberto Asor Rosa ci è andato giù pesante sull’intervista dell’ex segretario del Pd a Live non è la D’Urso. L’intellettuale, in particolare, ha accusato l'ex leader di incoerenza. “Ho seguito con attenzione Zingaretti quando ha esposto le sue ragioni nel programma tv di Barbara D’Urso. Nicola mi ha deluso parecchio. Con mia sorpresa, ha tracciato un quadro del Pd molto positivo. Ma allora, perché se n’è andato?”, ha spiegato in un’intervista a La Stampa.

Secondo Asor Rosa, quindi, l’ex leader del Pd sarebbe dovuto rimanere per combattere insieme a quella parte del Partito nella quale ripone fiducia. “Trovo coerenza solo se penso alle parole usate dal segretario dimissionario quando aveva annunciato di lasciare, e non invece a quelle pronunciate dalla D’Urso”, ha continuato lo scrittore. Zingaretti, infatti, ha usato parole molto dure nel post col quale ha comunicato le sue dimissioni, dicendo di vergognarsi di un Partito tanto interessato alle poltrone.

Sulla scelta, tanto criticata, di Nicola Zingaretti di andare nel salotto di Live a parlare delle sue dimissioni, Alberto Asor Rosa si è limitato a dire: “Io non sarei mai andato a Domenica Live, ma non condivido le animate critiche all’apprezzamento di Zingaretti per quello spazio televisivo. Si tratta di una scelta personale che non mi sento di condannare. Lo dico con una battuta: non ci sono più i partiti di una volta…”.

