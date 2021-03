Che tempo che fa, Fabio Fazio istiga Nancy Pelosi: "Sì, Putin è un killer"

22 marzo 2021 a

"Sì, Vladimir Putin è un killer": con queste parole la speaker dem della Camera dei Rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, conferma le dichiarazioni choc del presidente Joe Biden, che nei giorni scorsi ha definito il leader russo "un assassino". Intervistata da Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3, la Pelosi non ha fatto marcia indietro e di fronte a una domanda specifica del conduttore ha risposto: "Perché Biden ha detto che Putin è un killer? Perché lo è". La speaker della Camera - prima donna a ricoprire quel ruolo in America - ne ha approfittato anche per mandare una stoccata all'ex presidente: "Sappiamo che Trump e Putin avevano un rapporto forte che non comprendiamo bene".

E in effetti nel corso di tutta l'intervista si è parlato di Donald Trump. In particolare dell'attacco a Capitol Hill del 6 gennaio scorso. "Non avremmo mai potuto immaginare che il presidente degli Stati Uniti potesse incitare all'insurrezione, incitare la gente a fare quello che ha fatto il 6 gennaio - ha commentato Nancy Pelosi in collegamento con Fazio -. Ora abbiamo bisogno di sapere come sono andate esattamente le cose, abbiamo bisogno di sapere la verità. E' stato un momento triste, il peggiore dopo l'11 settembre".

Spazio poi al tema dell'immigrazione: "Negli Usa c'è sempre stata una resistenza iniziale ai nuovi arrivi, ma poi la nostra democrazia è sempre stata rinvigorita. E non si capisce perché adesso questi nuovi arrivi facciano paura", ha spiegato la speaker della Camera. Commentando le parole dell'ospite, Fazio ha sottolineato che la visione attuale sui nuovi arrivi e sui benefici dell'immigrazione rappresenta una visione "opposta al Muro voluto da Trump". Tuttavia, non è proprio così: qualche giorno fa Biden ha invitato i migranti a non lasciare le loro case e a non andare negli Stati Uniti.

