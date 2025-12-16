Al Bano Carrisi, "cosa so sul Donbass": assist a Putin

Ancora Al Bano Carrisi. Ancora un intervento su Russia e dintorni. Sul Donbass, per la precisione, e sulla necessità di una pace che passi anche da concessioni territoriali da parte di Volodymyr Zelensky. Il leone di Cellino fa esplodere dibattito e polemica dopo l'ospitata a Un giorno da pecora, su Rai Radio 1, dove ha spaziato su più temi, non solo la guerra in Ucraina ma anche la disponibilità concreta, e ribadita, ad aiutare la cosiddetta Famiglia nel bosco. Il cantante e imprenditore pugliese è stato intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, come sempre al timone della trasmissione.
Sul ruolo dell’Europa nel conflitto ucraino e sulle prospettive di una trattativa, Al Bano non ha nascosto la sua posizione: “Visto che esistiamo dobbiamo anche esser presenti, altrimenti quando fanno l’appello rispondono solo in pochi”. Un punto di vista maturato anche attraverso la sua lunga frequentazione di Mosca e dintorni. Secondo Carrisi, il presidente ucraino dovrebbe essere disposto a un compromesso: Zelensky dovrebbe accettare di perdere un po’ di territorio.
Nel dettaglio, l’artista ha richiamato la storia della regione contesa: “Da quello che so quel territorio è stato un regalo della zarina Caterina circa trecento anni fa’, quindi sarebbe un ritorno alle origini. Il dramma del Donbass è che per anni sono andati d’amore d’accordo, poi a seguito di una presa di coscienza sbagliata, quelli dell’ovest hanno iniziato a sparare a quelli dell’est”. E alla domanda su chi, tra i due leader, desideri meno la pace, ha risposto senza distinguere: “Se si mettono d’accordo dovranno volerla entrambi”, ha sentenziato Al Bano.
Durante la trasmissione, Al Bano è tornato anche su una vicenda più personale e concreta, quella della sua disponibilità ad accogliere i membri della Famiglia del bosco nella sua tenuta. “Quando la offrì una signora mi disse che avrei dovuto aspettare il 16 dicembre, che è oggi. Quindi vediamo cosa diranno”, ha spiegato ai microfoni di Rai Radio 1. L'offerta di Al Bano, insomma, è ancora valida e in attesa di risposta.