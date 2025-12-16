Affari Tuoi, De Martino: "Sto pacco te lo faccio....". Delirio per la gaffe a luci rosse

Eccoci ancora qui, si accendono i riflettori nello studio di Affari Tuoi. Sì, proprio il game-show campionissimo in termini di share condotto da Stefano De Martino su Rai 1, il gioco dei pacchi, del Dottore, dei tiri, delle chiamate e soprattutto della fortuna.

La puntata di cui vi stiamo raccontando è quella di martedì 16 dicembre. A sfidare la sorte tocca a Sonia Figliuolo, autoproclamatasi "leonessa della Lucania": da Picierno, rappresenta la Basilicata. Ad accompagnarla nell'avventura a "casa-De Martino" è il marito, Francesco, nella vita arredatore di ristoranti e bar. Ma non solo: in collegamento ecco anche la canuta nonna Maria, vulcanica e chiacchierona, anche se non è sempre così semplice capire quel che dice. Una presenza, quella di nonna Maria, che fa subito impazzire chi sui social in generale e su X in particolare commenta in presa diretta quanto accade nello studio di Affari Tuoi.

Puntata scoppiettante. Come sempre. E anche Herbert Ballerina, come sempre, da il suo contributo comico e surreale. E c'è stato un momento, in particolare, che ha scatenato l'ilarità del pubblico, tanto a casa quanto in studio. Ecco che Herbert "importunava" con una sorta di pupazzo di Natale la biondissima concorrente della Liguria, la quale custodiva il pacco numero 4, appena "chiamato" da Sonia. Le si fa sotto, punzecchia e tenta di aprire il pacco con la punta del cappello del pupazzo. Tanto che De Martino deve intervenire: "Levati con sto coso da vicino sto pacco... te lo faccio ingoiare!", tuona De Martino. Frase un poco equivoca, proprio come il comportamento di Herbert Ballerina. Non a caso, i commenti maliziosi, su X, si sprecavano. E così via, in attesa del prossimo siparietto. Puro Affari Tuoi...