Generale Paolo Figliuolo, ma davvero? Dove lo hanno beccato: proprio lui, quel brutto sospetto

29 maggio 2021 a

a

a

E' finito nel ciclone il generale Francesco Paolo FigIiuolo. Il sito The Post International ha pubblicato una foto a corredo di un articolo di Selvaggia Lucarelli in cui si vede il commissario straordinario con la mascherina abbassata in quello che può essere considerato un assembramento a un buffet all'interno di un corridoio chiuso di un ospedale. Quindi al chiuso. Le attuali disposizioni non consentono di pranzare all'interno di alcun locale. Certo in questo caso i soffitti sono molto alti e dovrebbe esserci una buona areazione, come riporta il Corriere della Sera. Soprattutto, gli invitati, quantomeno il generale stesso, dovrebbero essere tutti vaccinati contro il Covid. Forse qualcuno vuole mettere in difficoltà il super commissario.

La campagna d'inverno di Guido Bertoaso: "Per medici e anziani servirà la terza dose del vaccino"

Tant'è. Il generale si trova all'interno del centro emato-oncologico del Modular Hospital di Perugia, struttura inaugurata nel 2015 con tre piani di ricerca e il quarto dedicato alla sala conferenze dove si tiene il banchetto. Figliuolo è in Umbria in uno dei suoi consueti appuntamenti per valutare il corso del piano vaccinale. La visita è stata organizzata dalla Regione e al buffet partecipa anche la governatrice Donatella Tesei e anche il sindaco di Perugia Andrea Romizi. Il generale è come sempre in uniforme. Evidentemente, ritiene che il pranzo possa essere organizzato in quel luogo. Figliuolo si complimenta con la Tesei per la gestione degli ultimi due mesi del piano vaccinale dopo i ritardi iniziali.

Video su questo argomento "Mutazioni pericolose, vaccini a rischio". Draghi, doccia gelata sulle zone bianche: perché rischiamo subito lo stop | Video

L'Umbria ormai ha messo in sicurezza la maggior parte dei fragili, coprendo una buona parte degli over 60. E Figliuolo per l'ennesima volta ripete che è fondamentale non abbandonare a se stessi i più fragili, andandoli anche a cercare uno a uno con la medicina territoriale. Ora però è travolto da questa polemica. Uno scivolone quello del super commissario che sta facendo il giro della rete. Al momento nessuno commenta.

"Perché non sono restati in ospedale?". Briatore furioso, massacrati i virologi del terrore: con chi ce l'ha?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.