Selvaggia Lucarelli, cannonata a Meghan Markle: "Razzisti che istigano al suicidio?", la figlia neonata e la farsa

07 giugno 2021 a

a

a

La nascita della secondogenita di Meghan Markle e Harry è stata accolta con gioia da tutta la Famiglia reale, nonostante le ostilità dell'ultimo periodo e i continui attacchi da parte dei duchi di Sussex. A colpire è stato il nome scelto dalla coppia per la bambina, Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor. Chiaro omaggio non solo alla madre di Harry, Diana Spencer, principessa del Galles, ma anche alla Regina Elisabetta, il cui soprannome in famiglia è proprio Lilibeth.

Video su questo argomento Kate Middleton, dal look glamour ai segreti della sua adolescenza

Ma perché rendere omaggio alla monarchia dopo tutte le accuse delle scorse settimane? Non bisogna dimenticare infatti che nell'intervista scandalo rilasciata a Oprah Winfrey, Harry e Meghan hanno più volte puntato il dito contro Buckingham Palace, arrivando ad accusare i reali di razzismo. A sorprendersi per la scelta dei duchi è stata anche Selvaggia Lucarelli, che su Twitter ha commentato: "Molto interessante come Meghan rivendichi indipendenza dalla Corona brutta, razzista e da istigazione al suicidio e poi leghi il nome di sua figlia in maniera così definitiva alla Corona".

La notizia della nascita, ovviamente, è arrivata direttamente dai genitori negli Stati Uniti, e non da Buckingham Palace, come sarebbe avvenuto se i due duchi "ribelli" residenti in California fossero rimasti a Londra. Si tratta dell'undicesima bisnipote della Regina, ottava in linea di successione al trono. "Il 4 giugno siamo stati benedetti dall'arrivo di nostra figlia Lili - hanno scritto Harry e Meghan sul loro sito Archewell - è molto più di quello che potevamo immaginare e siamo grati per l'amore e le preghiere che abbiamo ricevuto da tutto il mondo".

È arrivata Lilibeth Diana: nel nome l'omaggio di Harry alla nonna paterna e alla madre scomparsa. Segnali di disgelo?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.