Harry e Meghan, i duchi di Sussex retrocessi sul sito della Royal Family: in che posizione sono finiti

06 giugno 2021 a

a

a

Harry e Meghan continuano a perdere posizioni nelle gerarchie reali. Sul sito ufficiale della Royal Family sono stati retrocessi nell’elenco dei membri, addirittura dietro agli zii, il principe Edoardo e la consorte Sophie. Secondo il Sun, la nascita della bimba dei duchi "ribelli" sarebbe attesa per giovedì 10 giugno, data che sarebbe coincisa con il centesimo compleanno del principe Filippo.

"Il cavillo sugli immigrati". Regina Elisabetta razzista, documenti scottanti: Meghan ha ragione?

Nel sito della Royal Family quindi ecco che in fila ci sono i profili dei membri, con le relative immagini, descrizione e attività, partendo dalla regina Elisabetta, seguita dal principe Carlo. Via via troviamo la duchessa di Cornovaglia (Camilla), il principe William, la duchessa di Cambridge (Kate Middleton), la principessa Anna e il principe Andrea. Poi Harry e Meghan.

"Potrebbe spingersi oltre". Il principe William è terrorizzato dal fratello: l'orrore segreto dentro la Famiglia reale

Sulle pagine dedicate a loro c'è scritto che "il duca e la duchessa si sono ritirati come membri anziani della famiglia reale. Stanno bilanciando il loro tempo tra il Regno Unito e il Nord America, continuando a onorare il loro dovere nei confronti della Regina, del Commonwealth e dei loro patrocini". In particolare su quella della Markle si legge che "la duchessa continuerà a sostenere una serie di cause e organizzazioni di beneficenza che riflettono i problemi a cui è stata a lungo associata, tra cui le arti, l’accesso all’istruzione, il sostegno alle donne e il benessere degli animali".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.