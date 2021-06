Shannen Doherty, "ecco quello che sono oggi". La foto prima e dopo il tumore: confronto straziante

07 giugno 2021 a

Shanenn Doherty contro la bellezza diffusa da Hollywood, contro il botox, filler e chirurgia estetica. In un post su Instagram Brenda di Beverly Hills 90210 rivendica un modello di donna al naturale e consapevole di sé. Forte della sua esperienza e della lotta, che, da sei anni combatte contro un tumore al seno, l'attrice manda un messaggio di body positivity invitando le donne a rivalutare il proprio volto per ciò che è: "Ho vissuto. Amo il fatto che ho vissuto e che il mio viso rifletta la mia vita. Sono sopravvissuta al cancro e ora finalmente abbraccio me stessa...".

La Doherty, 50 anni, non ha mai tenuto nascosta la sua malattia, sin da quando le fu diagnosticata nell'agosto del 2015. E soprattutto non ha mai smesso di lottare. Anche quando sembrava in remissione mentre poi la situazione è sembrata tornare al punto di partenza. Ma proprio questa continua lotta per vivere e sopravvivere l'ha resa ciò che è, più forte, consapevole e "gentile" verso se stessa, come ha raccontato qualche tempo fa in un'intervista a People, dove spiegava come la sua battaglia contro il cancro l'avesse costretta a rivalutare il suo rapporto con il proprio corpo.

"Ciò di cui [la gente] non si rende conto è che il tuo corpo ha attraversato qualcosa di così incredibilmente difficile che il tuo corpo non si riprenderà mai completamente" e aveva aggiunto: "Sto cercando di capire come accettare chi sono ora. Alcune delle medicine distruggono il collagene e quindi non avrò mai una faccia senza rughe. Ma ci sono alcune cose che non puoi combattere e sto cercando di essere più gentile con me stessa. Cerco di vivere ogni giorno come un dono straordinario e prezioso che mi è stato dato", ha rivelato.

