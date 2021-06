John McAfee, subito dopo la sua morte questo segno sul suo profilo social: inquietante, cosa gli è successo davvero?

25 giugno 2021 a

John McAfee, l'inventore dell'antivirus dei nostri computer, è stato trovato morto nella cella di un carcere di Madrid. Aveva 75 anni. Secondo le autorità spagnole, che hanno aperto un'inchiesta, si sarebbe tolto la vita subito dopo aver saputo che la magistratura aveva accolto la richiesta di estradizione degli Stati Uniti. E lui era ben consapevole che negli Usa avrebbe rischiato il carcere a vita per aver ripetutamente evaso le tasse. A pochi minuti dalla sua morte, però, rivela il Giorno, è apparso un post sui suoi profili social, con una sola lettera: "Q". La Q di QAnon, corrente complottista americana che lasciava intendere che McAfee sarebbe stato ucciso dallo "Stato profondo", la coalizione mondiale dei leader politici considerati dai complottisti mangiatori di bambini e pedofili. Un anno fa lo stesso McAfee scrisse sui social, riferendosi al carcere: "Sono contento qui dentro. Ho degli amici. Tutto va bene. Sappiate che se mi impicco alla Epstein non sarà stata colpa mia".

Nel 1992 la McAfee Associated divenne pubblica ma il fondatore lasciò la compagnia incassando 80 milioni di dollari in azioni che sperperò in poco tempo. Pochi anni dopo la McAfee sviluppò diversi programmi di sicurezza e nel 2010 Intel acquistò la compagnia per 7,7 miliardi dollari trasformandola in un colosso. Personaggio bizzarro, spesso vittima dell'alcol, McAfee trascorse alcuni anni ai Caraibi dove la vita costava meno che in California. Nel 2014 fu arrestato in Tennessee per possesso di una pistola non denunciata e per guida in stato di ubriachezza.

McAfee raccontò di essere stato picchiato dal padre. I manager che comprarono la sua società e il marchio cercarono di prendere le distanze da lui e furono costretti a fargli causa quando decise di usare il suo cognome per formare una nuova entità. Quando la Intel, nuova proprietaria di McAfee, tentò di ricreare il brand come "Intel security", si accorse presto che l'immagine e la promozione della società crescevano solo perché la gente la associava al suo fondatore "John il folle" e così mantennero il suo nome.

