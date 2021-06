Lago di Garda, italiani travolti in barca e uccisi. Fermata coppia di tedeschi, la loro sconcertante difesa

21 giugno 2021 a

Mezza giornata è durato il giallo del Lago di Garda. Al largo di Salò infatti era stata trovata una barca alla deriva con a bordo un uomo morto. All'appello mancava una giovane donna, prima dispersa nelle acque del lago e poi ritrovata dopo diverse ore di ricerche. Nel pomeriggio di domenica 20 giugno poi i carabinieri hanno fermato e denunciato due turisti tedeschi. Il fatto è che sarebbe successo un incidente nautico nella notte e una omissione di soccorso. Sulla piccola barca in legno il corpo di Umberto Garzarella, 37enne di Salò, titolare di una concessionaria di impianti termici. Sarebbe morto sul colpo. Sulla fiancata aveva un evidente squarcio causato dall'impatto con un'altra barca.

Secondo alcuni testimoni, l'uomo si era allontanato da riva nella serata di sabato dopo aver cenato e dopo aver assistito al passaggio della Mille Miglia. Con Garzella al momento dell'uscita in barca, c'era anche una ragazza. A bordo poi oltre al cadavere di Garzella i militari hanno anche trovato alcuni abiti femminili. La donna è stata recuperata dai sommozzatori alla fine della giornata a circa 100 metri di profondità davanti al porto di Portese. Si tratta di una 25enne residente a Toscolano Maderno. Gli investigatori sono quindi risaliti a un motoscafo preso a noleggio in un cantiere nautico di Salò e hanno individuate le due persone che erano a bordo del motoscafo.

Dopo essere state interrogate le due persone sono state denunciate e risultano indagate a piede libero per omicidio colposo e omissione di soccorso. Sono due turisti tedeschi che soggiornavano sul Garda e avevano preso in affitto il motoscafo per una gita notturna. Lo scontro sarebbe comunque stato del tutto accidentale. Le ricerche del secondo cadavere sono finite nel tardo pomeriggio con il ritrovamento del corpo della giovane. Aveva le gambe parzialmente amputate per la violenza dell'impatto. Sotto il motoscafo dei turisti tedeschi gli inquirenti hanno isolato tracce del legno della barca delle due vittime.

