In Onda, "Lilli Gruber l'ha presa malissimo". Dago-bomba maliziosissima: "Chi e perché ha suggerito Concita De Gregorio"

02 luglio 2021 a

a

a

Ci sarebbe Enrico Mentana dietro la scelta di Concita De Gregorio per la conduzione di In Onda, su La7. Secondo quanto riporta Dagospia, "quel volpino di Chicco ha annusato il disfacimento del Movimento Cinque stelle e ha consigliato a Cairo di 'riequilibrare' La7, finora tele-house organ dei grillini (da qui anche il siluramento del para-grillonzo Luca Telese)". Quindi la scelta della De Gregorio sarebbe stata fatta in chiave anti-grillina. E quel suggerimento del direttore del tgLa7, condiviso anche dal direttore di rete Andrea Salerno, ha sconvolto Lilli Gruber, conduttrice di Otto e mezzo, sostituita appunto con Concita.

Manuela Moreno, la rossa che sfida Lilli Gruber e travolge Concita De Gregorio: un clamoroso successo su Rai 2

La Gruber, quindi, si legge ancora in una indiscrezione riportata da Dago, "si è ritrovata, al posto del suo Otto e mezzo, una donna, famosa, affermata, un po' più giovane e più carina. Per di più tendenza radical-sinistra, distante dalle sue suggestioni contiane". E ancora, affonda Dagospia: "Chissà se Lilli-botox ha condiviso il suo giramento di botox con l'amico e ospite habitué, Marco Travaglio. Si sa che le confidenze volano veloci, di bocca in bocca, e si posano lì dove possono germogliare con più forza".

"La condanni o no questa schifezza?". Salvini ammutolisce Parenzo (e gli mostra il Cristo Lgbt sul telefonino) | Video

E forse, ipotizza Dago, non è proprio una coincidenza il fatto che "la penna acuminata di Selvaggia Lucarelli oggi (2 luglio, ndr), sul Fatto quotidiano, abbia ricamato un cappottino niente male per la povera Concita". Ha scritto di lei Selvaggia: "Non abbiamo visto una gatta più morta di lei neanche dopo un giro di polpette avvelenate in una colonia felina". E ancora: "Ogni volta che inciampa esita, traccheggia, lascia dietro di sé l' eco malinconica di un vuoto. Come un ologramma, sorride e svanisce".

"Tutto nuovo, tranne...": In Onda, la clamorosa frecciatina di Concita De Gregorio a David Parenzo. Gelo in studio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.