In Onda, Bocchino manda in tilt la Fornero: "Dati positivi"

“Candidiamo Giorgia Meloni al premio Nobel per l’economia”: una provocazione in piena regola quella lanciata da Italo Bocchino a In Onda, il talk condotto da Luca Telese e Marianna Aprile su La7. Il direttore editoriale del Secolo d'Italia stava commentando i dati Istat del primo trimestre e così ha pensato di fare una proposta piuttosto audace di fronte alla quale Elsa Fornero, anche lei ospite della trasmissione, è saltata dalla sedia.

“Io giudico molto positivi quei dati", ha spiegato Bocchino. Che poi ha aggiunto: "Secondo il report dell’Istat la disponibilità economica delle famiglie è aumentata dell’1,8%, il potere d’acquisto è aumentato dello 0,9% e questo è dovuto a due scelte del governo: l’aumento del cuneo fiscale e gli sgravi per favorire l’occupazione, con il rinnovo dei contratti collettivi abbandonati da tantissimi anni”. Sull'inflazione, invece, ha sottolineato: "Voi lo leggete come un dato negativo ma vi ricordo che quando Draghi passò la campanella a Meloni era all’11,7% rispetto all’anno precedente. Ogni anno aumenta, rispetto all’anno precedente è a +1,7% e gli economisti dicono che dovrebbe essere correttamente intorno al 2%, perché se si ferma del tutto si va alla deflazione e si bloccano i consumi. L’inflazione quando governava il centrosinistra era all’11,7%, adesso siamo all’1,7%”.