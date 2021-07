Selvaggia Lucarelli lo sfotte? Carlo Calenda perde la testa: "Con lui più cestini a Roma", reazione scomposta e figuraccia

14 luglio 2021 a

Carlo Calenda ha bloccato Selvaggia Lucarelli su Twitter dopo essere stato criticato dalla giornalista qualche giorno fa. La giudice di Ballando con le Stelle non l'ha presa affatto bene: "Prevedo un luminoso futuro per un candidato sindaco che blocca perché lo critichi educatamente. È davvero pronto, ha la tempra per diventare il colpevole di tutto quello che succede dentro e fuori il raccordo, sì sì", ha scritto sul suo profilo, prendendo in giro il leader di Azione in corsa per la Capitale.

A tal proposito, la Lucarelli ha ripreso anche il messaggio "incriminato", ossia il tweet che avrebbe portato Calenda a bloccarla sui social, aggiungendo ironicamente: "In effetti ero stata parecchio insultante". Nel commento risalente all'11 luglio, la giornalista criticava il leader di Azione per un suo pensiero sul decoro urbano. Il candidato sindaco, infatti, aveva scritto che "con più cestini ci sarebbero meno carte", rivolgendo così un'accusa indiretta all'amministrazione Raggi per la sporcizia nella Capitale.

Selvaggia non si era mostrata d'accordo col pensiero del leader di Azione e quindi aveva commentato: "Quello di Calenda è un messaggio sbagliatissimo da dare a un cittadino. Primo perché se sei educato a buttare la carta nel cestino, non butterai la carta per terra se non trovi un cestino. Secondo perché racconta una falsità. A Tokyo, pulitissima, non esistono cestini". Proprio queste parole, secondo la Lucarelli, avrebbero fatto arrabbiare Calenda. Adesso resta da vedere se lui deciderà di rispondere.

