Euro 2020, Roberto Mancini "in via di beatificazione". Dagospia bombarda: "Dove l'hanno avvistato al ritorno in Italia"

Il ct della Nazionale Roberto Mancini è stato elogiato, se non addirittura santificato, per via di una foto che lo ritrae in fila, in attesa di entrare in salumeria nella sua Jesi in provincia di Ancona, dove ancora vivono i suoi genitori. Il tecnico azzurro è andato a trovarli in questi giorni liberi dopo il trionfo all'Europeo contro l'Inghilterra. "Educazione, umiltà, rispetto: in fondo, se abbiamo vinto gli Europei, è anche per questo", scrive il Corriere della Sera.

Il quotidiano milanese descrive anche il suo "normale" abbigliamento: "Maglietta rigorosamente azzurra, bermuda chiari, sneaker, immancabile occhiale da sole: sembrerebbe uno qualunque in coda al salumiere, invece è Roberto Mancini". E ancora: "Mamma Marianna ha un problema a un ginocchio e suo figlio va a farle la spesa, come quando era bambino. Rispetta il suo turno, scambia due parole (non è difficile immaginare il tema) con un concittadino. Poi, via di selfie".

Questa glorificazione, però, non è stata condivisa dal giornalista di Libero Fabrizio Biasin, che su Twitter ha scritto: "Mancini ha realizzato una cosa grande e si merita tutto, ma la celebrazione per la fila dal salumiere anche no. Altrimenti mia madre che in cassa fa passare davanti quelli che hanno poca spesa si merita il cavalierato".

