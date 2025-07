Reazione a Catena, "Pane al Pane" ko? L'urlo selvaggio a fine puntata: il caos è totale

Dopo aver eliminato gli sfidanti, le campionesse sono approdate alla loro seconda Ultima catena, partendo da un montepremi potenziale pari a 106mila euro. Tuttavia, tra errori e il consueto acquisto del Terzo elemento, il bottino si è progressivamente ridotto: prima a 13.250 euro, per poi planare fino a 6.625 euro in gettoni d’oro.

Per aggiudicarsi la cifra, le concorrenti dovevano indovinare la parola che legava “Ora” a “Presente”, avendo a disposizione le lettere iniziali “Co” e la finale “A”. Dopo aver valutato le possibili opzioni, hanno scelto la parola “Compagnia”, ma la soluzione corretta era in realtà “Convenuta”. Insomma, buco nell'acqua, missione fallita.

Un esito amaro per le Pane al Pane, che hanno visto sfumare il premio proprio all’ultima parola. La scelta del termine finale ha però innescato le reazioni del popolo-social che, su X in particolare, commenta in presa diretta quanto accade nel regno di pino Insegno. Il punto è che molti - il copione non cambia - contestavano gli autori per la difficoltà della parola-soluzione che avevano scelto. "Mah, mi sembra veramente un finale difficile, proprio per non sganciare pecunia", scriveva uno. "Vabbè che io la parola finale non la becco MAI, ma stasera era veramente assurda", aggiungeva un secondo. Dunque un terzo si prestava all'onomatopea: "No, vabbè, astrusa come stasera, poche volte! Ma si può? Buuuuuuuuuuu". E via discorrendo in una tempesta di commenti polemici, come spesso accade. Il tutto in attesa della prossima polemica che scuoterà Reazione a Catena. Già, la polemica, semplicemente, non manca mai. Proprio proprio mai.