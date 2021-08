Giulio Tremonti "rilassa la panza e...". Prego? Beccato in spiaggia così da Dagospia: la foto spiazzante

03 agosto 2021 a

Il piccolo scoop fotografico viaggia su Dagospia. E dunque assume il titolo di "Foto-Flash", una sorta di variazione sul tema dei mitici foto-flash. Piccolo e curioso scoop fotografico che riguarda niente meno che Giulio Tremonti, l'ex super-ministro dell'Economia dei governi Berlusconi e attuale presidente dell'Aspen Institute Italia.

Il punto è che Tremonti è stato sorpreso in spiaggia, a Orbetello, mentre si godeva un burrascoso tramonto seduto in riva al mare. E la foto viene rilanciata da Dagospia con la consueta ironia: "Che tramonto per Tremonti! L'ex ministro in spiaggia in giannella, a Orbetello: lascia lo sguardo all'infinito, rilassa la panza e si gode il panorama...", conclude Dagospia.

Pochi giorni fa, Tremonti, era apparso in televisione, vestito di tutto punto a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4. In quell'occasione si era lasciato andare a una stoccata al governo di Mario Draghi, legando l'emergenza-immigrazione a quella relativa alla pandemia. "Se lasci i confini aperti non sei affatto sicuro", aveva rimproverato Tremonti al premier. Insomma, onde evitare nuovi contagi, meglio sigillare i confini.

