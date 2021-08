Silvio Berlusconi e l'impensabile collezione che ha sconvolto Giorgia Meloni: dentro Villa Certosa farfalle vive e imbalsamate

05 agosto 2021 a

Che Silvio Berlusconi fosse un eccentrico si sapeva, ma che colleziona pure farfalle è una novità. A raccontarlo è Ignazio La Russa, braccio destro di Giorgia Meloni. Con le il senatore di Fratelli d'Italia si è recato a Villa Certosa, la residenza estiva del leader di Forza Italia in Sardegna. E ugualmente come lei, La Russa è rimasto folgorato da quanto visto. "Aaaahhhh, la collezione di farfalle è stata un momento meraviglioso", ha esordito il senatore al Corriere della Sera aggiungendo: "Berlusconi ha mostrato a Giorgia Meloni e al sottoscritto la sua splendida collezione di farfalle. Splendida. Ha delle farfalle vive e delle farfalle imbalsamate".

Una passione che ha stupito anche la numero uno di FdI, che non ha esitato a scherzarci su: "La battuta l'ha fatta per prima la Meloni. Presidente, gli ha detto, tu sì che potevi invitare una ragazza a casa e mostrarle per davvero la collezione di farfalle". Al di là delle farfalle, quella passata nella meravigliosa residenza è stata una giornata speciale. "Un posto incredibile", lo ha definito La Russa che ha voluto rassicurare circa le condizioni del Cav: "In forma? In formissima! Ci ha portato in giro per la villa guidando la macchinetta elettrica come un pazzo, prendeva le curve come un pilota di Formula 1. Lui e Giorgia Meloni davanti; io e la fidanzata di Berlusconi, Marta Fascina, dietro".

Ed è stato a quel punto che la compagna ha bacchettato l'ex premier chiedendogli di andare più piano, "ma lui niente". Poi lo scambio di battute tra La Russa e Berlusconi sul vulcano di Villa Certosa: "Roba da non credere. Abbiamo mangiato lì sotto, di fronte a palme e laghetto. A Berlusconi ho detto: 'Silvio, la vuoi sapere la differenza tra me e te? Tu hai un vulcano in casa, io in Sicilia ho la casa sotto il vulcano'". Una giornata, quella tra alleati, storica.

