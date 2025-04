Bufera su Michele Santoro: le parole sulla morte del Papa

Michele Santoro scatena la polemica. Ospite di Massimo Giletti a Lo stato delle cose in onda su Rai 3, il giornalista ha commentato la morte di Papa Francesco e tutto quello che ne è conseguito. Nel mirino "l'ipocrisia di coloro che si definivano suoi ‘seguaci’ e che in realtà non hanno mai seguito le sue parole". Per Santoro Bergoglio "morendo ha fatto una specie di miracolo: improvvisamente sono diventati tutti più buoni, tutti convinti della forza del suo messaggio… sono le stesse persone che poi adoperano la paura, adottano parole da guerrafondaio quando affrontano problemi che attanagliano l’umanità. Sono tutti diventati apostoli della pace improvvisamente".

Non solo. Nel suo lungo discorso l'ex conduttore Rai si è detto colpito dal "contrasto tra la bara di legno deposta sulla pietra e il potere che la Chiesa ha dimostrato di esercitare ancora nei confronti del mondo". "In questo - ha affermato - non ho visto solo la grandezza della Chiesa, ma anche una contraddizione nella quale si è mosso Papa Francesco, perché ha voluto mettere in discussione la Chiesa dei potenti per andare incontro ai più poveri, a coloro che definiva ‘gli ultimi’. Tutto questo mi ha impressionato in maniera positiva, al punto di pensare a quei deficienti che continuano a dire che l’Italia non conta niente. Ma come fa a non contare niente quando ospitiamo un’istituzione così importante? I nostri governi si muovono in dissintonia quando c’è un Papa come Francesco che parla di pace, perché essi invece corrono ad armarsi. Allora sono i nostri governi a non contare niente, si condannano a essere una periferia".