Vaticano, cardinale Burke "attaccato a una macchina": contrario al vaccino, ora rischia di morire di Covid

Raymond Burke è un cardinale ultraconservatore di 73 anni. Attualmente si trova ricoverato in Wisconsin a causa del Covid: è attaccato a un respiratore, le sue condizioni sono molto gravi, ma i medici sono fiduciosi di riuscire a evitare il peggio. Il prelato è sempre stato fortemente critico nei confronti del vaccino, che presumibilmente non si è fatto iniettare nonostante la sua età lo richiedesse per non rischiare di ritrovarsi nella situazione attuale.

Addirittura il cardinale aveva diffuso la falsa notizia secondo cui il vaccino serve per iniettare un microchip sotto la pelle. Era contrario anche alle mascherine e al distanziamento sociale, chissà se starà facendo ammenda adesso che si trova ricoverato e attaccato a una macchina per respirare. Burke vive a Roma, ma ha contratto il Covid mentre si trovava in Wisconsin per una visita: è quindi stato ricoverato lì una volta che le sue condizioni sono iniziate a peggiorare.

L’ufficio stampa del cardinale ha comunicato che il 73enne si trova attaccato al respiratore, ma allo stesso tempo ha fatto sapere che i medici sono “incoraggiati dai suoi progressi”: infine l’invito ai fedeli a recitare il Rosario per la sua salute. Non a caso questo cardinale novax è in rotta di collisione con Papa Francesco, che lo ha privato dell’incarico di prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica.

