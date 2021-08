Coronavirus, bollettino 16 agosto: altro boom di ricoveri. Soglia critica, quante Regioni verso la zona gialla

16 agosto 2021 a

a

a

La situazione epidemiologica dell’Italia continua a rimanere sotto controllo, anche se entro la fine di agosto una o più Regioni potrebbero ritrovarsi in zona gialla. Con la percentuale di vaccinati che aumenta sempre di più, il dato sui nuovi casi di Covid è diventato marginale, mentre fondamentale è quello sui ricoveri, che riguarda quasi esclusivamente le persone non vaccinate.

Il bollettino di oggi, lunedì 16 agosto, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 3.673 contagiati, 3.477 guariti e 24 morti su 74.021 tamponi analizzati: pochissimi per via del Ferragosto, ma come sempre l’Italia si conferma messa male sul tracciamento. In virtù del bassissimo numero di test, il tasso di positività è schizzato al 4,9 per cento (+1,4 rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, si registra un altro incremento importante: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +172 (3.334 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è +20 (404) a fronte di 32 nuovi ingressi.

A rischiar grosso nel breve termine sono soprattutto Sardegna e Sicilia, che sono le due Regioni con il tasso di occupazione delle terapie intensive più alto in Italia: rispettivamente al 10 e al 9 per cento, ovvero al limite della soglia critica. Entrambe rischiano seriamente il passaggio in zona gialla, mentre per quanto riguarda i ricoveri ordinari le peggiori sono Sicilia (15 per cento), Calabria (13), Basilicata (9) e Sardegna (8).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.