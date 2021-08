Walter Nudo, la bancarotta e l'ictus: "Sono un sopravvissuto". Sparito dalla tv, come campa oggi

19 agosto 2021 a

Walter Nudo era sulla cresta dell’onda qualche anno fa. Dopo aver fatto lo spogliarellista, il cameriere, il pizzaiolo, il pugile e l’attore, si era affermato in qualità di volto televisivo, nonché come unico personaggio in grado di vincere sia l’Isola dei Famosi che il Grande Fratello Vip. Dopo il trionfo nel reality di Mediaset risalente al 2018, Nudo è però sparito dal piccolo schermo.

Il perché lo ha spiegato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Nel 2018 ho avuto due ictus e subìto un’operazione al cuore. Ho visto la morte negli occhi. E pensato: ‘Se è il momento di andarmene, ho fatto tutto quello che volevo?’”. Evidentemente la risposta era ‘no’, come spiegato nel suo libro ‘La vita accade per te’, che ha scritto per condividere alcune riflessioni che spera possano essere utili per gli altri. “Ci insegnano a inseguire cose materiali - ha dichiarato al Corsera - io le ho avute tutte. Soldi, auto, successo, copertine. Non mancava niente, però non dormivo la notte. Adesso di soldi non ne ho, ma sono felice”.

Alla luce di quanto gli è capitato negli ultimi anni, Walter Nudo sostiene di aver realizzato che “bisogna accettare la propria natura. Ci insegnano da piccoli che per essere felici bisogna lavorare, comprare casa, sposarsi, fare figli, andare in pensione e morire. Ma non ci dicono di tirare fuori la straordinarietà che è in noi. Siamo in un flusso di cose che pensiamo di dover fare e nel mentre perdiamo la più preziosa, il tempo. Per essere felici - ha chiosato - bisogna scoprire la propria natura e ascoltarla”.

