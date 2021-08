Fabrizio Nonis, da Antonella Clerici all'ospedale: pestato dai tifosi dopo Verona-Inter, come lo hanno ridotto

29 agosto 2021 a

Una serata di festa si è trasformata in un incubo per Fabrizio Nonis e suo figlio. Venerdì il conduttore televisivo enogastronomico si era recato allo stadio Bentegodi, finalmente riaperto, per assistere alla partita di Serie A tra l'Hellas Verona e l'Inter campione d'Italia in carica. A partita finita, con il risultato di 3-1 per gli ospiti, Nonis e il figlio sono rimasti coinvolti nelle violenze degli ultras gialloblu. Uno di questi avrebbe colpito al volto il conduttore di Bekér - On tour, dando anche un paio di schiaffi al giovane figlio. Nonis, apparso più volte nei programmi enogastronomici Rai, spesso al fianco di Antonella Clerici, è stato costretto ad andare al pronto soccorso per farsi medicare: frattura allo zigomo destro e perforazione del timpano il pesante referto dei dottori.



"Con mio figlio avevamo detto che sarebbe stato bello adesso che si può andare a seguire anche il Venezia, oltre all’Udinese - si è sfogato con rammarico Nonis, che sui social si autodefinisce "il gastronomo errante", in una intervista al Corriere del Veneto -. Invece di una cosa sono sicuro, allo stadio di Verona non ci torno più. Amo questa città, avevamo anche cenato in una pizzeria vicino a San Zeno per andare a salutare l’amico chef Giancarlo Perbellini, ma non è possibile vivere un’esperienza simile".

