Valeria Rossi, che fine ha fatto vent'anni dopo il tormentone Tre parole: "Ecco come campa adesso"

Valeria Rossi rimarrà nell’immaginario collettivo italiano quella di “dammi tre parole: sole, cuore, amore”. Sono passati esattamente vent’anni da quel tormentone che l’ha resa celebre su tutto il territorio nazionale e che ancora oggi è conosciuto praticamente da tutti: addirittura quella fu la canzone più venduta dell’anno con oltre centomila copie. Non solo, perché Valeria Rossi vinse pure il Festivalbar tra le nuove proposte, proiettandosi in una realtà completamente nuova per lei.

“Non ne sapevo nulla di televisione, di radio, di promozione, non avevo idea di cosa fossero i ‘bagni di folla’”, ha dichiarato a Repubblica in occasione dei vent’anni di Tre parole. “Ero un’autrice - ha aggiunto - non una performer, non avevo alcuna esperienza di show business, era tutto nuovo per me. Ero contenta all’inizio, molto sorpresa ma anche molto divertita da quello che stava accadendo”. Era impossibile non esserlo, dato che si ritrovò in cima alle classifiche ed è poi diventata un pezzo di storia della canzone italiana.

Dopo ha però radicalmente cambiato vita, come ha spiegato lei stessa: “Ho ripreso i libri della prima laurea, in diritto, ho fatto un concorso e sono stata assunta come ufficiale dello stato civile, redigo gli atti che afferiscono ai mutamenti di status delle persone. Ogni giorno ho a che fare con la vita delle persone, avevo voglia di andare nella pratica, nel concreto. E ora sto facendo una formazione specifica, in counseling a mediazione corporea”.

