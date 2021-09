L'aria che tira, Renato Mannheimer sorpreso da Myrta Merlino: "Ma quella è... ?". Il vizietto: cosa spunta in tv

09 settembre 2021 a

a

a

Un siparietto piuttosto curioso e simpatico si è verificato nel corso della puntata de L’aria che tira di giovedì 9 settembre. Tra gli ospiti di Myrta Merlino, anche il noto sondaggista Renato Mannheimer, che ha deciso di sbilanciarsi sull’esito delle prossime elezioni amministrative. Il suo pronostico è di un “cappotto” a favore del centrosinistra nelle principali città italiane: non così assurdo, considerando che alcuni candidati del centrodestra appaiono un po’ deboli per vincere.

"Ecco quando cade il governo Draghi". Ora si "muove" anche Matteo Renzi: la profezia a breve termine, è (già) finita?

Maria Giovanna Maglie ha giudicato il suo pronostico un po’ troppo ottimista per il centrosinistra e Mannheimer ci ha scherzato su: “In compenso, non ne ho mai azzeccata una nella mia vita”. Verso la fine del collegamento, qualcosa alle spalle del sondaggista ha però catturato l’attenzione di Myrta Merlino: si tratta di una bottiglia trasparente che spunta dalla libreria. “Ma cos’hai dietro di te? Cos’è quell’ampolla? Una nuova modalità di sondaggio? Vai sulle cose magiche?”, ha domandato la conduttrice di La7.

“È una bottiglia di grappa”, ha risposto Mannheimer con orgoglio. “Ah… ammazza… perciò vengono bene i sondaggi”, ha ironizzato la Merlino. “Me l’hanno voltata per via dell’etichetta - ha spiegato il sondaggista - per non fare pubblicità, ma io malgrado ieri il medico mi abbia detto che non devo bere, la sera prima di dormire mi faccio un sorsetto di grappa. Ve lo consiglio a tutti”.

"Perché Salvini e la Lega sono fuori dalla Costituzione". Teorema-Travaglio a La7, il delirio del giornalista del "Fatto" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.