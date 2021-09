L'aria che tira, Luca Sommi e il teorema Travaglio: "Perché Salvini e Lega sono fuori dalla Costituzione"

09 settembre 2021 a

La Lega e Matteo Salvini sono "fuori dalla Costituzione". Il giornalista Luca Sommi del Fatto quotidiano, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, porta avanti la linea-Travaglio, inaugurata da una sconcertante intervista al professor Marco Revelli, storico e politologo di rigorosa osservanza giallorossa. Il nemico, come ovvio, è Salvini e la frattura nella maggioranza con i voti a sostegno di emendamenti di Fratelli d'Italia sul decreto Covid e il Green pass ha fornito un succoso appiglio.

"Il governo sta in piedi nonostante la sua altissima litigiosità e per la volontà di un uomo solo. Draghi dice: 'Se vado giù io viene giù tutto' o 'io non posso andare giù'", spiega dalle pagine del Fatto Revelli, secondo cui "di fronte a fratture così profonde si dovrebbe aprire un chiarimento politico in Parlamento". Leggasi: verifica di governo. "Invece no: questo governo è fuori dallo spirito della Costituzione".

Gli fa eco poche ore dopo Sommi, dagli studi di La7: "Salvini è un sole tramontante, dopo la trattativa Stato-Mafia ora c'è la trattativa Stato-mojito, è incomprensibile quello che sta facendo". E ancora: "Credo che questo governo sia al di fuori dello spirito costituzionale, la grammatica istituzionale dice che quando una forza del governo vota contro il governo è necessaria una verifica parlamentare. Questa è l'ottava volta che la Lega vota o si astiene contro il proprio governo, è successo con il cashback, per il coprifuoco, per le riaperture, per la responsabilità diretta dei magistrati".

La stessa accusa rivolta dal Pd all'alleato scomodo. "In realtà - è costretto ad ammettere Sommi -, tanto rumore per nulla: ma chi è che fa cadere un governo adesso?". Domanda con una risposta implicita, a cui solo Travaglio e i suoi accoliti non sembrano voler rispondere: già, nessuno. E così, agli anti-salviniani non resta che stare sugli spalti e tifare.

