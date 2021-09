Greta Thunberg, orrore della poliziotta no-Green pass: "Semianalfabeta, ma di cosa parli?"

30 settembre 2021 a

Una vignetta mette a confronto Greta Thunberg e il vicequestore della Polizia, Nunzia Alessandra Schilirò. Da una parte c'è l'attivista con il titolo: "Bambina semianalfabeta parla di scienza" e attorno i balloon con frasi come "Ingravidami" e "Diamole il Premio Nobel". Dall'altra la poliziotta no green pass al centro della cronaca. Qui si legge la descrizione: "Vicequestore laureato parla di scienza". Dalla folla arriva un "Buuuu". E nei balloon le frasi sono: "Licenziatela", "Ignorante", "Vergogna".

Una vignetta pesantissima nei confronti della Thunberg e arrivata direttamente sul canale Telegram "Nandra", inaugurato ad agosto proprio dalla poliziotta per diffondere il suo pensiero. A chiedere chiarimenti sull'accaduto è Repubblica che ha chiesto al vicequestore se non le sembrava inopportuno pubblicare quella vignetta. A quel punto, spiega il quotidiano, la poliziotta ha rimosso il post e ha scritto nella chat: "Un importante giornale sta montando un caso sulla vignetta creata su e me e Greta. Credo che la satira sia importante ma di più lo è l'obiettivo".

Un caso che ha destato scalpore anche tra gli iscritti del canale. Se molti infatti hanno preso le sue difese, altri si sono dissociati: "Grande rispetto per Nandra e onore a lei per il suo coraggio e la sua coerenza, ma che caduta di stile con la pubblicazione di questa vignetta. E Onore anche a Greta che, volenti o nolenti, ci ha messi davanti alle nostre responsabilità nei confronti del Pianeta". E ancora: "Cerchiamo di non essere come loro che usano l'insulto per legittimare le proprie decisioni".

