PiazzaPulita, Corrado Formigli: "Perché abbiamo trasmesso l'inchiesta". Polpetta avvelenata contro Fdi: ma con che faccia?

Nel mirino di Giorgia Meloni ci finisce anche Corrado Formigli. La questione è relativa all'inchiesta di FanPage che ha costretto ad auto-sospendersi Carlo Fidanza, europarlamentare di FdI. Inchiesta trasmessa integralmente da Formigli nel corso dell'ultima puntata di PiazzaPulita. La Meloni ha chiesto a FanPage l'intero girato, ma la testata non ha intenzione di fornirlo alla leader di Fratelli d'Italia. "Cosa avete da nascondere?", ha chiesto la leader FdI.

E così, in un video pubblicato sui social, la Meloni ha attaccato Fanpage per poi rivolgersi anche a Formigli: "La prossima settimana, sempre in campagna elettorale, PiazzaPulita farà un’altra puntata su questo tema. Confido che Corrado Formigli dall’alto della sua onestà intellettuale, tipica dei giornalisti che non sono di parte, manderà in onda integralmente anche questo mio video che dura decisamente meno di quello di Fanpage", ha fatto sapere.

Il punto è che il tempismo con cui è stata pubblicata l'inchiesta, a ridosso del voto, così come ha detto la stessa Meloni fa pensare a "una polpetta avvelenata". Ma Formigli, da par suo, difende la scelta di trasmetterla e soprattutto il tempismo, molto sospetto: "Abbiamo semplicemente trasmesso un’inchiesta che ci sembrava rilevante dal punto di vista dell’informazione e dell’interesse pubblico, un’inchiesta che ci è stata sottoposta da Fanpage che abbiamo deciso di trasmettere integralmente", ha dichiarato. Il tutto, toh che caso, a pochissime ore dal voto. E come detto non è finita: Formigli ha annunciato per giovedì prossimo, sempre a PiazzaPulita, una seconda puntata della vicenda.

