Sgarbi, foto clamorosa: "Ci vediamo presto"

Vittorio Sgarbi, che ha compiuto 73 anni l'8 maggio, il giorno dell’elezione di Leone XIV, tornato a mostrarsi dopo il lungo ricovero al Gemelli di Roma per combattere la depressione. La fidanzata Sabrina Colle ha pubblicato sui social una foto mentre si baciano.Sgarbi sembra stare meglio. Come conferma al Corriere della Sera: «Cerco di muovermi e di tenere attivo il mio corpo. Adesso sono in giro per Roma. Faccio lunghi percorsi a piedi, il tempo è bello e il nuovo Papa ha riempito la città di gente». Il critico si lascia andare anche a una riflessione sul nuovo Papa. «A differenza di Bergoglio, Prevost ha un atteggiamento più curiale, ma in fondo porta avanti la linea di Francesco» dice al Corriere prima di rivelare cosa ha fatto nelle settimane in cui è stato lontano dai riflettori: «Ho lavorato. Ho scritto, in modo più lento e ragionato, ho letto ed è persino uscito un mio libro nuovo. Ci vediamo presto. Torno presto».