Quarta Repubblica, bordata-De Bortoli al centrodestra: "Hanno fatto di tutto per perdere. C'è un problema..."

Il centrodestra poteva fare di più. Per Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia le amministrative nelle grandi città non sono andate come sperato. A Milano il centrosinistra ha vinto senza concorrenza, mentre a Roma si attende ancora l'esito del ballottaggio. Risultati che sollevano qualche interrogativo. Tra i primi a bacchettare l'alleanza c'è Ferruccio De Bortoli. Ospite a Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Rete 4, l'ex direttore del Corriere della Sera ha detto la sua: "Il centrodestra ha fatto di tutto per perdere queste elezioni, soprattutto a Milano, se il centrodestra si candida a governare il Paese e non riesce a trovare candidati spendibili, c'è un problema di classe dirigente". Nel mirino infatti i nomi presentati come aspiranti sindaci, ben lontani dalla vita politica.

Un'accusa su cui ha replicato lo stesso Matteo Salvini a ridosso dei risultati definitivi: "Abbiamo lasciato troppo poco tempo per presentare e far conoscere i candidati" è stata l'analisi. Tutta una questione di tempi, non di contenuti perché il segretario del Carroccio difende le scelte fatte sugli uomini: "Abbiamo scelto i migliori candidati possibili, da me non arriverà mai una parola negativa nei confronti di Bernardo, né di Michetti, né di Damilano, né di Battistini".

Eppure il centrodestra, ad eccezione della vittoria schiacciante in Calabria, poteva portare a casa di più. E questo, secondo De Bortoli, ha sicuramente messo il governo Draghi in sicurezza: "Vedo un esecutivo che va avanti anche con il vento in poppa della ripresa". Anche se a breve si presenta la partita Quirinale, su cui ancora è tutto da decidere.

