DiMartedì, Lilli Gruber e la confessione intima sul marito: "Per trent'anni...". Capito? Il segreto del loro rapporto

"Il nostro lavoro ci ha unito molto, siamo stati sempre solidali e mai in competizione": Lilli Gruber, ospite di Giovanni Floris a Di Martedì su La7, ha parlato del suo rapporto con il marito Jacques Charmelot, anche lui giornalista. La conduttrice di Otto e mezzo ne ha approfittato pure per presentare il suo nuovo libro "La Guerra dentro", dedicato alla grande giornalista di guerra americana, Martha Gellhorn, che raccontò in diretta lo sbarco e sposò Hemingway (e lo lasciò). Nel libro, però, è anche presente un'intervista al marito della Gruber.

Ecco perché poi Floris ha chiesto alla collega: "In che misura fare lo stesso lavoro ha influenzato il vostro rapporto?". A quel punto la Gruber ha spiegato di non essere mai stata in competizione con il marito per un motivo ben preciso: "Per 30 anni Jaques ha fatto il corrispondente di guerra ed è stato un giornalista di una grande agenzia di stampa internazionale, che è un lavoro dietro le quinte. Io invece il contrario, perché la televisione comunque richiedeva che io mostrassi il mio volto. Questo ci ha aiutato".

Parlando della semplificazione nel giornalismo di oggi, invece, la conduttrice ha detto: "Quando c'è una banalizzazione degli eventi, è molto negativo per i cittadini perché non capiscono niente di quello che sta accadendo. Oggi con i social ma anche con la tv la iper-semplificazione è un rischio permanente, ma noi giornalisti abbiamo il dovere di andare a vedere sempre e comunque, raccontare i fatti dopo averli verificati e inserirli in un contesto".

