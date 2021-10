Regina Elisabetta, quel filo diretto insospettabile con Umberto Bossi: "Mi ha commosso", spunta una lettera segretissima

06 ottobre 2021 a

Uno scambio postale che non ti aspetti, quello tra Umberto Bossi e la Regina Elisabetta. Al Senato è infatti stata fatta recapitare una lettera su carta intestata di Buckingham Palace e firmata da Andrew Paterson, direttore delle operazioni nonché segretario privato della sovrana britannica. “La Regina mi ha chiesto di ringraziarla - si legge nella missiva - per il suo premuroso messaggio di affetto che le ha inviato in occasione della morte dell’amato marito di Sua Maestà, il Duca di Edimburgo”.

“La Regina - conclude Paterson - è rimasta colpita dai messaggi ricevuti ed è molto grata per le sue parole gentili”. Sarebbe interessante conoscere il testo della lettera che aveva inviato Bossi, 80 anni compiuti lo scorso 19 settembre: la risposta a lui indirizzata da parte della Regina Elisabetta ha suscitato grande curiosità. Evidentemente il fondatore della Lega Nord deve aver scritto a Sua Maestà lo scorso ottobre, quando è rimasta vedova del marito, morto a 99 anni e dopo una vita al fianco della sovrana.

Per quest’ultima è stato il lutto più pesante da assimilare, e di certo sul suo morale incide anche la diatriba ormai perenne con il nipote Harry e sua moglie Meghan Markle. Dopo la fuga negli Stati Uniti, continuano infatti gli attacchi all’indirizzo della famiglia reale: nelle ultime settimane è circolata un’indiscrezione secondo cui Harry intende svelare il nome del membro che avrebbe fatto commenti razzisti sul colore della pelle di suo figlio Archie.

