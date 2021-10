Non è l'arena, Alessandra Schilirò: "Perché sabato non ero in piazza coi Green pass". Lamorgese smascherata?

14 ottobre 2021 a

La vice questore Alessandra Schilirò, sospesa dalla sua professione dopo aver urlato in piazza di essere contraria al Green pass, ha spiegato - in studio con Massimo Giletti a Non è l'Arena - il motivo della sua assenza alla manifestazione di sabato scorso in piazza a Roma. L'ospite del talk di La7 ha rivelato che sapeva ci sarebbero stati degli estremisti perché "oggi con i social si sa tutto. Andare a una manifestazione è come andare a una festa, quindi uno si informa sugli invitati. Quando ci sono persone che non gradisci, non ci vai a quella festa. L'avevo scoperto qualche giorno prima".

La Schilirò ha detto che era molto facile prevedere quello che poi sarebbe successo: "Non ci voleva una sfera di cristallo per intuirlo. E' in atto da un po' questa delegittimazione del dissenso". La vice questore sospesa, poi, ha spiegato di non essere andata alla protesta anche perché non si è parlato affatto del green pass, unico tema per il quale sarebbe potuta scendere in piazza: "Questa manifestazione è stata una sconfitta per tutti, un flop clamoroso".

Sull'immunizzazione, invece, ha detto: "Non sono no vax, sono no green pass ma per il vaccino sono per la libertà di scelta. Io personalmente ho un certificato medico che mi potrebbe fare avere facilmente un esonero vaccinale, però non voglio essere privilegiata in quanto esonerata. Non voglio vivere in un mondo in cui ci sono le caste come in India".

