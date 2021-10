PiazzaPulita, Alessandro Sallusti contro Formigli: "Ecco cosa significa avere le pa***"

15 ottobre 2021 a

Scontro in diretta a Piazzapulita, su La7, nella puntata del 14 ottobre tra Corrado Formigli e Alessandro Sallusti sull'inchiesta di Fanpage su Fratelli d'Italia: "Se il primo partito italiano ha al suo interno delle scorie neofasciste è una notizia. Non so cosa fai tu, io la do", tuona il conduttore. "Ieri hanno arrestato un esponente importante del Pd in Campania per tangenti: glielo metti sul conto di Letta o dici che questo è un disgraziato che prende tangenti?", ribatte il direttore di Libero.

Una discussione accesissima. Sallusti dopo che Guido Crosetto ha abbandonato lo studio per protesta - per quel "plotone d'esecuzione contro Giorgia Meloni - sbotta: "Il giornalismo dovrebbe essere contro il potere. Questa è una trasmissione del potere contro l’opposizione. Io non ho mai visto un giornalismo che si scaglia contro l’opposizione, scagliatevi contro il potere. Quello vuol dire avere le pa***". E ancora: "Perché non facciamo una trasmissione sui finanziamenti illeciti del Pd? O ai partiti di governo?".

Quindi Formigli si inalbera: "Ma non dire sciocchezze, ma cosa dici? Non mi va di rivendicare il nostro lavoro ma una notizia è una notizia. Giorgia Meloni è in testa ai sondaggi e ha al suo interno delle scorie neofasciste. È una notizia raccontarlo". "Sono d’accordo che è una notizia ma volete far credere che Fratelli d’Italia sia una forza sovversiva", gli risponde il direttore di Libero. "La Meloni e FdI non hanno mai inneggiato al fascismo". Insomma, osserva Sallusti: "Fidanza è stato sospeso, cosa deve fare di più la Meloni? Fucilarlo? Ieri hanno arrestato un’esponente del Pd in Campania per tangenti. Glielo metti sul conto di Letta? O dici che è colpa del disgraziato? Perché non glielo metti sul suo conto e dici che Letta è un tangentaro?".

