PiazzaPulita, Formigli brutalizza Freccero sui morti a Bergamo: "Dica che è una solenne cazz***"

Corrado Formigli brutalizza Carlo Freccero in diretta a Piazzapulita, su La7, nella puntata del 28 ottobre : "Il tema dei morti mi disturba. Ci sono persone che pensano che dentro i camion dei militari a Bergamo non ci fossero i morti di Covid, ma che fosse tutta una montatura", attacca il conduttore. "La trovo una cosa disturbante e offensiva. E' una solenne caz***a. Lo possiamo dire o no?".

Freccero a questo punto però non risponde alla domanda e resta molto vago: "Allora certe cose sono indicibile in televisione", ribatte. "Io passo per uno che fa scandalo che non disperi come gli altri che non soffre come gli altri. Ho amici morti di Covid, parenti morti di Covid ma anche amici morti di trombosi".

Formigli e Myrta Merlino, anche lei ospite in studio, restano attoniti. Ma Freccero va avanti per la sua strada: "Accanto ad un'emergenza sanitaria c'è un'emergenza politica: lo volete capire? Da Trieste emerge la resistenza dei portuali, ricordo solo che i portuali di Genova hanno fatto cadere il governo Tambroni". E ancora, sui vaccini: "Una cosa ormai ufficiale è che i vaccini sono parziali e hanno conseguenze negative, il che dimostra che non sono così infallibili".

