Referendum giustizia, Sallusti contro l'Anm: "Il video della bufala venga rimosso"

"Sulla pagina Instagram del comitato del No al referendum per la riforma della giustizia, il comitato quello promosso dall'Associazione nazionale magistrati, è ancora presente il video di Corrado Formigli che attribuisce, in una sua recente trasmissione, a Paolo Borsellino una dichiarazione falsa. Una frase mai pronunciata dal magistrato, smentita da tempo, al punto che persino Marco Travaglio aveva chiesto pubblicamente scusa per averla diffusa": Alessandro Sallusti lo dice in un video apparso sulla pagina Instagram del comitato del sì al referendum.

"Quella dichiarazione è una bufala accertata, documentata, eppure viene ancora utilizzata in una campagna referendaria che dovrebbe, viceversa, informare i cittadini e non manipolarli - aggiunge il giornalista -. Se si chiede ai cittadini di esprimersi su una riforma costituzionale, lo si deve fare e in base a cose corrette, non usando fake news, citazioni inventate e strumentalizzazioni della memoria di un magistrato, per di più un magistrato ucciso dalla mafia".

Di qui la richiesta diretta all'Anm: "Per questo oggi chiediamo all'Associazione nazionale magistrati una cosa molto semplice e ragionevole. Quel video deve essere rimosso, lo chiediamo perché chi difende davvero la giustizia dovrebbe essere il primo a pretendere verità. Basta fake news, basta propaganda costruita su falsità già smentite. Serve una campagna referendaria di informazione corretta, leale, trasparente. Il fronte del sì, il comitato del sì al referendum sulla giustizia, è disposto ad affrontare la campagna elettorale in base a questi sani principi. Ci auguriamo che anche il fronte del no faccia lo stesso".