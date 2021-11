Chiara Ferragni a Bari, "una irresponsabile". Ecco le foto compromettenti, disastro in pubblico

18 novembre 2021 a

L'evento di Chiara Ferragni a Bari solleva un polverone sui social. L'imprenditrice digitale e influencer più famosa d'Italia, vero colosso nel mondo della moda globale, sulla propria pagina Instagram ha pubblicato le immagini della sua ospitata a un evento promozionale in Puglia, il pomeriggio del 17 novembre. L'ex blogger Blonde salad nonché moglie di Fedez si affaccia alla finestra e saluta le centinaia di persone assiepate in strada solo per vederla e scattare una foto al loro idolo.

Peccato che molti dei presenti non indossino la mascherina in quello che si trasforma, a tutti gli effetti, in un pericoloso assembramento. Tutto questo nelle ore in cui si torna drammaticamente a parlare di zone gialle, arancioni e rosse, di lockdown, di ospedali nuovamente a rischio saturazione. Il Covid è nell'aria, la quarta ondata alle porte e forse già qui. Ma qualcuno, nello staff della Ferragni e in chi ha gestito l'ordine pubblico, sembra esserselo dimenticato.

Le stesse scene si sono poi replicate fuori dallo store in cui la Ferragni ha presentato la sua nuova linea di prodotti per il make up, con 60 persone in attesa di un autografo dopo aver vinto una sorta di lotteria online. Se gli ingressi erano "selezionati", in strada si è scatenato nuovamente il delirio in barba a ogni misura di sicurezza personale. E le accuse di leggerezza e superficialità a Ferragni e collaboratori sono state immediate.

