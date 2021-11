In Onda, Matteo Bassetti inchioda l'Oms: "La caduta peggiore sulla variante Omicron", cosa c'è dietro

27 novembre 2021 a

"Si sono saltate 4-5 lettere dell'alfabeto per non offendere nessuno": così Concita De Gregorio ha ricordato al pubblico di In Onda come mai la variante sudafricana sia stata ribattezzata "Omicron" dall'Organizzazione mondiale della Sanità. Pare, infatti, che si sia saltata una lettera dell'alfabeto greco, "xi", per non offendere la Cina, visto che Xi è il cognome di Xi Jinping, presidente cinese. A tal proposito Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova ha detto la sua: "L'Oms ha già fatto delle cadute, questa è la peggiore".

Parole dure quelle pronunciate da Bassetti, che poi ha continuato: "La scienza non si deve mai inchinare alla politica". Poi, parlando in maniera specifica della mutazione, ha detto: "Stiamo ai fatti, non c'è ancora certezza che questa variante buchi il vaccino". D'accordo con lui l'ex ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti, in collegamento con la trasmissione di La7 dal Sudafrica, dove è bloccato proprio per via della nuova variante. "Si tratta di un atteggiamento a dir poco antiscientifico. Qui dal punto di vista clinico tutti i casi sono lievi o asintomatici".

L'infettivologo, infine, è tornato sull'argomento facendo un appello: "Bisogna stare attenti a fare questo terrorismo perché così si mina la fiducia dei cittadini nei vaccini. C'era gente questa mattina che diceva: 'Ma se c'è questa variante allora io non mi vaccino'". E ancora: "Poi bisogna fare attenzione ai viaggiatori non solo dal Sudafrica, ma da tutti i Paesi perché non in tutti i Paesi vengono fatti un sequenziamento e un tracciamento idonei del virus".

