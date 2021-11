Daniela Santanchè, Greta Baccaglia palpeggiata? "Per me il pe** di quell'uomo...": frase choc sulle "dimensioni"

29 novembre 2021 a

a

a

La molestia ai danni della giornalista Greta Baccaglia in diretta tv ha sollevato un'ondata di indignazione generale. L'inviata di Toscana Tv era fuori dallo stadio per raccogliere un po' di voci dopo la partita Empoli-Fiorentina, quando un tifoso le ha toccato il fondoschiena e poi è scappato via. L'uomo, stando a quanto trapelato finora, avrebbe 45 anni e sarebbe della provincia di Ancona. Il grave episodio, tra l'altro, è avvenuto durante un collegamento con lo studio. Proprio da lì la giornalista si è pure sentita dire: "Non te la prendere".

"Si è sputato sulla mano. E poi...". Non solo la palpata, orrore a telecamere spente: cosa ha subito Greta Beccaglia

A commentare l'accaduto adesso è anche Daniela Santanchè, senatrice di Fratelli d'Italia, che su Twitter si è sfogata scrivendo: "Io dico che questo sotto-uomo che molesta la giornalista Greta Baccaglia ce l’ha molto piccolo. Voi che dite?". Parole che hanno colpito molto i suoi follower. Uno infatti ha commentato: "Dimensioni intime proporzionate al quoziente intellettivo e al tasso di civiltà espresso".

Ecco chi è l'uomo che ha palpeggiato la giornalista, indentificato: clamoroso, chi è il maniaco

Tra le migliaia di persone che hanno espresso la massima vicinanza alla Baccaglia c'è anche Diletta Leotta. "Nella giornata in cui si ricordano le violenze sulle donne, voglio esprimere la mia solidarietà alla giornalista che è stata vittima di gesti intollerabili e riprovevoli. Ci siamo stancate tutte e tutti. Basta alla violenza sulle donne", ha detto l'inviata di Dazn in diretta dallo stadio Maradona prima della partita Napoli-Lazio.

La giornalista palpata dal tifoso? Il conduttore: "Qual era la mia preoccupazione": cos'è successo davvero

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.