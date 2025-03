Santanchè, udienza rinviata al 20 maggio: "L'opposizione tenace dei pm"

La gup Tiziana Gueli ha accolto la richiesta di rinvio dell'udienza preliminare presentata dai legali della ministra Daniela Santanchè nel procedimento in cui è accusata di truffa ai danni dell'Inps per Visibilia: la prossima udienza è stata fissata al 20 maggio.

La giudice ha concesso i termini a difesa all'avvocato Salvatore Pino, subentrato da ieri al collega Salvatore Sanzo. Il legale ha chiesto il rinvio per poter studiare le carte dell'inchiesta che non conosce.

"Da parte dei pm c'è stata un'opposizione tenace perché ritenevano che non ci fossero le condizioni per il rinvio ma la giudice ha deciso con saggezza e, peraltro, non c'era motivo di negare l'istanza", ha spiegato lo stesso legale Pino. "La nostra è stata una semplice richiesta di rinvio, come ce ne sono in mille altri processi in cui si cambia l'avvocato - ha aggiunto il difensore della ministra -. Nessuna manovra dilatoria, assisterò la ministra e non è escluso che si faccia sentire in aula ma devo valutare perché l'approccio al fascicolo è stato recente".

Il procedimento che la vede indagata con l'accusa di truffa aggravata all'Inps è in relazione alla cassa integrazione nel periodo Covid per alcuni dipendenti della società Visibilia. Istituto di previdenza che è stato risarcito "con qualcosa in più di 126mila euro" e che uscirà dal procedimento, ossia non sarà più parte civile, come spiegato dall'avvocato Pino.

Politicamente, mentre Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ieri ha parlato di "dimissioni in caso di rinvio a giudizio" per la Santanchè, oggi è il Movimento 5 Stelle a ribadire l'attacco alla ministra: "Meloni è evidentemente sotto ricatto, altrimenti non si spiega il fatto che tenga una ministra tanto indegna. E' davvero imbarazzante visto che parliamo di un'istituzione - sono le parole di Riccardo Ricciardi, capogruppo del Movimento alla Camera, a Ping pong su Radio 1 Rai -: pur di rimanere attaccati alla poltrona sono disposti a negare ogni evidenza".